Главы спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана обсудили вопросы безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Российскую делегацию возглавил руководитель МЧС России Александр Куренков, белорусскую — министр по ЧС Вадим Синявский, казахстанскую — министр по ЧС Юрий Ильин.
«Уверен, что все достигнутые договорённости станут очередным шагом на пути совершенствования деятельности в сфере защиты населения», — сказал губернатор Антон Алиханов, приветствуя участников встречи.
На встрече обсуждались вопросы обмена опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Также обсуждались вопросы безопасности туристов.