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Главы спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана обсудили вопросы безопасности

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В Калининграде прошло заседание Совместной коллегии спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана.
Главы спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана обсудили вопросы безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Российскую делегацию возглавил руководитель МЧС России Александр Куренков, белорусскую — министр по ЧС Вадим Синявский, казахстанскую — министр по ЧС Юрий Ильин.

«Уверен, что все достигнутые договорённости станут очередным шагом на пути совершенствования деятельности в сфере защиты населения», — сказал губернатор Антон Алиханов, приветствуя участников встречи.

На встрече обсуждались вопросы обмена опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Также обсуждались вопросы безопасности туристов.

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