Автоэксперт Баканов дал совет хранить шины при комнатной температуре во избежание деформации

Автоэксперт Пётр Баканов предупредил водителей, что автомобильные шины — как летние, так и зимние — нельзя подвергать термическим нагрузкам и хранить в вертикальном положении.

Оптимальные условия хранения — при комнатной температуре от +5 °C без попадания солнечных лучей, рассказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Также шины нельзя хранить вертикально, ставя на протектор, как делают многие автомобилисты, заявил автоэксперт. В этом случае покрышка деформируется, принимая нагрузку в точке контакта.

Идеальный вариант — если каждое колесо хранится в отдельном чехле на полке, лишённой света, и его периодически переворачивают с одной стороны на другую.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.