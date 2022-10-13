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В Роскачестве посоветовали беречь гаджеты от пыли и влаги для продления срока их службы

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Эксперты Роскачества назвали способы продлить срок службы бытовой техники и гаджетов.

Об этом пишет kp.ru.

Прежде всего специалисты посоветовали чистить разъёмы: пыль может накапливаться в отверстиях (микрофон, динамики, порты для зарядки и наушников), а от неё приборы могут перегреться.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами (Li-ion) не стоит разряжать до 0% и заряжать до 100%. Если устройство не используется длительное время, лучше отключить его от сети или выключить.

Электронику, особенно смартфоны, надо беречь и от влаги, используя специальные чехлы в паре с защитной плёнкой или стеклом.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры сообщили, что в России во II квартале 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета.

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