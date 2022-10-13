Жители Москвы более 115 тысяч раз воспользовались жилищными услугами и сервисами с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, почти 77 тыс. запросов поступило в режиме онлайн.
«В столице создана современная цифровая экосистема, которая позволяет гражданам решать многие жилищные вопросы не выходя из дома», — сказал заммэра.
В электронном виде в столице можно встать на жилищный учёт, заключить договор социального найма, приватизировать квартиру и прочее.
Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.