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Жители Москвы более 115 тысяч раз воспользовались жилищными услугами и сервисами с начала года

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Жители Москвы более 115 тыс. раз воспользовались жилищными услугами и сервисами за январь — сентябрь 2022 года, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Жители Москвы более 115 тысяч раз воспользовались жилищными услугами и сервисами с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, почти 77 тыс. запросов поступило в режиме онлайн.

«В столице создана современная цифровая экосистема, которая позволяет гражданам решать многие жилищные вопросы не выходя из дома», — сказал заммэра.

В электронном виде в столице можно встать на жилищный учёт, заключить договор социального найма, приватизировать квартиру и прочее.

Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.

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