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Губернатор Гладков: дом в Белгороде в результате обстрела получил некритические разрушения

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дом в Белгороде в результате обстрела получил некритические разрушения. По его словам, серьёзные разрушения зафиксированы на техническом этаже здания.
Губернатор Гладков: дом в Белгороде в результате обстрела получил некритические разрушения
  • РИА Новости

«Разрушения серьёзные у технического этажа здания, но некритические для дома», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Гладков сообщил, что пострадавших от попадания ракеты в дом нет. 

После заключения экспертов, которые работают на месте, можно будет говорить о старте восстановительных работ, добавил губернатор.

Ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о повреждении жилого многоэтажного дома на улице Губкина.

Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32 в Белгороде.

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