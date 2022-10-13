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Специалист по недвижимости Щёкин назвал характеристики популярного в России жилья

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Совладелец Группы «Родина» Владимир Щёкин рассказал, что у российских покупателей в приоритете жилая недвижимость с собственной инфраструктурой.
Специалист по недвижимости Щёкин назвал характеристики популярного в России жилья
  • РИА Новости

«Спрос сконцентрирован в крупных городах, где вместе с населением растёт нагрузка на транспорт, социальные учреждения, сферу услуг, рекреационные зоны», — рассказал он «Известиям».

По его словам, большинство покупателей жилья — молодые семьи с детьми, которые хотят жить в шаговой доступности от детского сада, школы, спортивных и творческих секций.

Поэтому самым большим спросом пользуются комплексы новостроек, в которых предусмотрены ресурсы для повседневной жизни и развития семьи, заключил специалист.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с мая по июль выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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