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Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона

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Пятеро призванных в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области погибли.
Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата», — приводит сообщение РИА Новости.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей материальной помощи.

Ранее глава Снежинска Андрей Пульников сообщил, что призванный в рамках частичной мобилизации житель города погиб в военном городке в Свердловской области.

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