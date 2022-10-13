Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата», — приводит сообщение РИА Новости.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей материальной помощи.
Ранее глава Снежинска Андрей Пульников сообщил, что призванный в рамках частичной мобилизации житель города погиб в военном городке в Свердловской области.