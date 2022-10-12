Узнать больше

Власти Москвы заявили о социальной направленности бюджета на 2023 год

Короткая ссылка
В Москве одобрили законопроект о бюджете на 2023 год, который сохраняет свою социальную направленность.
Власти Москвы заявили о социальной направленности бюджета на 2023 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

В частности, в следующем году продолжится реализация программ поддержки предпринимателей, среди которых льготное кредитование и развитие импортозамещающего и инновационного производства.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», — рассказали в пресс-службе.

Проект городского бюджета предусматривает меры соцподдержки на 591,5 млрд рублей. Помимо доплат к пенсиям, это льготы по проезду в общественном транспорте; льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг; лекарственное обеспечение, передаёт сайт «Москва 24».

Приоритетным останется ход реализации программы «Столичное здравоохранение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить