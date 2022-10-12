Власти Москвы заявили о социальной направленности бюджета на 2023 год

В Москве одобрили законопроект о бюджете на 2023 год, который сохраняет свою социальную направленность.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

В частности, в следующем году продолжится реализация программ поддержки предпринимателей, среди которых льготное кредитование и развитие импортозамещающего и инновационного производства.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», — рассказали в пресс-службе.

Проект городского бюджета предусматривает меры соцподдержки на 591,5 млрд рублей. Помимо доплат к пенсиям, это льготы по проезду в общественном транспорте; льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг; лекарственное обеспечение, передаёт сайт «Москва 24».

Приоритетным останется ход реализации программы «Столичное здравоохранение».