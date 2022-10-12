В Ставропольском крае мужчина попытался сжечь начальницу отделения Пенсионного фонда России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте прокуратуры.
«По предварительным данным, мужчина без приглашения вошёл в кабинет руководителя клиентской службы, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджёг... Мужчина после совершения преступления скрылся. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно женщине причинен вред здоровью средней тяжести.
Уточняется, что в соответствующее отделение ПФР задержанный обращался ранее по вопросу отказа в назначении социальной пенсии.
Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью.