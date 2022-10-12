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В Ставропольском крае мужчина попытался сжечь начальницу отделения Пенсионного фонда России

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который облил воспламеняющейся жидкостью и поджёг начальницу отделения Пенсионного фонда России в Минеральных Водах Ставропольского края.
В Ставропольском крае мужчина попытался сжечь начальницу отделения Пенсионного фонда России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте прокуратуры. 

«По предварительным данным, мужчина без приглашения вошёл в кабинет руководителя клиентской службы, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджёг... Мужчина после совершения преступления скрылся. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно женщине причинен вред здоровью средней тяжести.

Уточняется, что в соответствующее отделение ПФР задержанный обращался ранее по вопросу отказа в назначении социальной пенсии.

Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью.

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