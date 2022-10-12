Адвокат Кащенко посоветовала быть внимательным при покупке квартиры на стадии строительства

Судебный адвокат Марина Кащенко рассказала о тонкостях покупки квартиры на стадии строительства.

«При покупке квартиры на стадии строительства необходимо быть крайне внимательным абсолютно на всех этапах совершения сделки. Начиная от заключения договора долевого участия и заканчивая подписанием акта приёма-передачи», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметила Кащенко, не стоит подписывать документы без осмотра квартиры, а все выявленные недоделки и недочёты необходимо внести в акт.

«В случае если дефекты, как и полагается, были зафиксированы при осмотре, а застройщик отказывается их исправлять, вы можете обратиться в суд с иском», — уточнила адвокат.

Также, по её словам, не стоит вкладывать в такую покупку средства от продажи единственного жилья.

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