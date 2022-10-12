Песков объяснил, что Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ в знак внимания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер Владимир Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания.

«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей», — заявил представитель Кремля.

Журналисты также спросили Пескова, вернули ли Путину пальто, которое он 11 октября накинул на плечи коллеге из ОАЭ.

По словам представителя Кремля, даже если пальто не вернут, то он «не думает, что это будет проблемой».

Ранее сообщалось, что президенты России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу в Санкт-Петербурге.