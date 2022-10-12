Скончался первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Госдумы.
Депутат представлял Тульскую область с 2016 года и был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике, сказано в сообщении.
«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели», — приводит пресс-служба слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.
Николаю Петрунину было 47 лет.
Ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала «Россия 1» Олега Пакшина.