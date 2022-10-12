Скончался первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин

Первый зампред думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы («Единая Россия») Николай Петрунин умер после тяжёлой болезни.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Депутат представлял Тульскую область с 2016 года и был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике, сказано в сообщении.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели», — приводит пресс-служба слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.

Николаю Петрунину было 47 лет.

Ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала «Россия 1» Олега Пакшина.