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Скончался первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин

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Первый зампред думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы («Единая Россия») Николай Петрунин умер после тяжёлой болезни.
Скончался первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Депутат представлял Тульскую область с 2016 года и был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике, сказано в сообщении.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели», — приводит пресс-служба слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.

Николаю Петрунину было 47 лет.

Ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала «Россия 1» Олега Пакшина.

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