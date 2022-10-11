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Рынок новых электромобилей в России вырос на 30% в сентябре

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В сентябре 2022 года россияне купили 209 новых электромобилей, что на 29,8% больше, чем годом ранее.
Рынок новых электромобилей в России вырос на 30% в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Ursi / EyeEm

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Доля электрокаров на рынке новых легковых машин выросла с 0,14% в сентябре 2021 года до 0,47% в сентябре 2022-го.

Наибольшей популярностью в сегменте электромобилей в сентябре 2022 года пользовался Volkswagen. Реализовано 69 таких машин.

Далее следуют Tesla и Audi.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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