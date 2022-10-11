Рынок новых электромобилей в России вырос на 30% в сентябре
- Gettyimages.ru
- © Michele Ursi / EyeEm
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Доля электрокаров на рынке новых легковых машин выросла с 0,14% в сентябре 2021 года до 0,47% в сентябре 2022-го.
Наибольшей популярностью в сегменте электромобилей в сентябре 2022 года пользовался Volkswagen. Реализовано 69 таких машин.
Далее следуют Tesla и Audi.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.