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Автоэксперт Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду

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Автоэксперт Алексей Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду.
Автоэксперт Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Winz

В беседе с «Радио 1» он заявил, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары.

«У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека», — сказал эксперт.

По его словам, при плюсовой температуре в случае любых изменений погоды главное правило — снижать скорость.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по подготовке машины к зиме.

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