Автоэксперт Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду

Автоэксперт Алексей Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары.

«У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека», — сказал эксперт.

По его словам, при плюсовой температуре в случае любых изменений погоды главное правило — снижать скорость.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по подготовке машины к зиме.