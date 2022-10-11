Автоэксперт Аксёнов напомнил о правилах безопасного вождения в непогоду
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В беседе с «Радио 1» он заявил, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары.
«У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека», — сказал эксперт.
По его словам, при плюсовой температуре в случае любых изменений погоды главное правило — снижать скорость.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по подготовке машины к зиме.