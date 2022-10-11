Страховщики рассказали о самых угоняемых автомобилях в России в 2022 году

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в январе — сентябре 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию «АльфаСтрахование».

По данным экспертов, на долю внедорожника Hyundai Santa Fe пришлось 12% от общего числа угоняемых машин.

Второе место занимает кроссовер Mitsubishi Outlander (7%).

На третьей строчке — Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage (по 4%).

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.