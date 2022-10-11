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Пассажиропоток МЦК превысил 800 млн поездок с момента запуска

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Пассажиропоток Московского центрального кольца превысил 800 млн поездок с момента запуска.
Пассажиропоток МЦК превысил 800 млн поездок с момента запуска
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Это огромные цифры — никто не ожидал, что новый транспорт будет настолько популярным. У МЦК огромные перспективы — именно здесь мы планируем запустить первый российский двухэтажный поезд для городских железных дорог, который позволит увеличить и провозную способность, и комфорт пассажиров», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

По данным статистических служб МЦК, в настоящее время в сутки совершается около 550 тыс. поездок. Пик перевозок был зарегистрирован 18 марта 2022 года — 588 470 поездок.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

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