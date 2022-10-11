В Волгоградской области обезвредили шесть снарядов времён Великой Отечественной войны

В Волгоградской области обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Их нашли на посевных полях при проведении земляных работ.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Специалисты классифицировали находку как 76-мм мины и 45-мм артиллерийские снаряды. Все шесть боеприпасов были перевезены на полигон Прудбой и ликвидированы.

Как отметили в ЮВО, с начала 2022 года в регионе уничтожили более тысячи боеприпасов разного калибра.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» передавала, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.