Бочкарёв: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

С начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 9 млн кв. м недвижимости различного назначения, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строители, несмотря ни на какие трудности, демонстрируют высокий профессионализм и надёжность — уже в октябре годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен», — сказал Бочкарёв.

По его словам, плановые показатели года превышены более чем на 500 тыс. кв. м.

Как отметил заммэра, из 9 млн кв. м введённой недвижимости почти 4,7 млн приходится на жильё.

«Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости — порядка 87%. Так, с начала этого года за счёт девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,85 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 4,2 млн кв. м жилья», — сообщил он.

Также с начала года в городе построен 71 объект социального, образовательного, медицинского, спортивного и культурного назначения общей площадью почти 490 тыс. кв. м.