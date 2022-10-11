Автоэксперт Киреенко посоветовал поменять резину в ходе подготовки машины к зиме
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Первое, что необходимо сделать с наступлением заморозков — поменять летние шины на зимние, посоветовал специалист в разговоре с Тульской службой новостей.
Следующим шагом в подготовке машины к холодам является проверка всевозможных жидкостей в двигателе.
Ещё автоэксперт рекомендует провести полную проверку тормозной системы транспортного средства, а также обработать кузов и днище специальными антикоррозийными средствами.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.