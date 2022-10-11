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Роспотребнадзор заявил о снижении числа случаев COVID-19 в России третью неделю подряд

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Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд.
Роспотребнадзор заявил о снижении числа случаев COVID-19 в России третью неделю подряд
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«Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 99,36 на 100 тыс. населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе. При этом превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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