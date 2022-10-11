Юрист Красовская рассказала о перерасчёте доплат к пенсиям для некоторых категорий граждан с ноября
- РИА Новости
«Назначение и возобновление выплаты доплаты к пенсии, а также перерасчёт её размера производятся с 1 ноября, если заявление о назначении или возобновлении выплаты, а также перерасчёте её размера принято в период с 1 июля по 30 сентября», — пояснила Красовская в разговоре с Life.ru.
Также в ноябре прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет. Им вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Таким образом, прибавка составит 7220 рублей 74 копейки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.