Юрист Красовская рассказала о перерасчёте доплат к пенсиям для некоторых категорий граждан с ноября

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 ноября 2022 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

«Назначение и возобновление выплаты доплаты к пенсии, а также перерасчёт её размера производятся с 1 ноября, если заявление о назначении или возобновлении выплаты, а также перерасчёте её размера принято в период с 1 июля по 30 сентября», — пояснила Красовская в разговоре с Life.ru.

Также в ноябре прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет. Им вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Таким образом, прибавка составит 7220 рублей 74 копейки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.