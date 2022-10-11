Юрист Рыжкова напомнила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова напомнила о необходимости оплаты штрафа за нарушение ПДД вовремя, поскольку в противном случае назначается «штраф за штраф», то есть увеличение размера штрафа вдовое, административный арест или обязательные работы.

Об этом Рыжкова рассказал в беседе с агентством «Прайм». По словам юриста, оплатить штраф необходимо в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Также предоставляется дополнительные 10 дней на обжалование в случае несогласия с наложением штрафа. Ранее ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о случаях мошенничества с уведомлениями об автомобильных штрафах.