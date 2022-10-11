Узнать больше

Юрист Рыжкова напомнила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД

Короткая ссылка
Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова напомнила о необходимости оплаты штрафа за нарушение ПДД вовремя, поскольку в противном случае назначается «штраф за штраф», то есть увеличение размера штрафа вдовое, административный арест или обязательные работы.

Об этом Рыжкова рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, оплатить штраф необходимо в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

Также предоставляется дополнительные 10 дней на обжалование в случае несогласия с наложением штрафа.

Ранее ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о случаях мошенничества с уведомлениями об автомобильных штрафах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить