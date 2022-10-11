Юрист Рыжкова напомнила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД
Об этом Рыжкова рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По словам юриста, оплатить штраф необходимо в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
Также предоставляется дополнительные 10 дней на обжалование в случае несогласия с наложением штрафа.
Ранее ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о случаях мошенничества с уведомлениями об автомобильных штрафах.