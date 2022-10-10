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В Новой Москве планируют построить пищевой кластер

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В Троицком округе Москвы планируют построить пищевой кластер.
В Новой Москве планируют построить пищевой кластер
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Для строительства первой очереди инвестору выделен участок в 27,4 га. Земля предоставлена в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что соответствующее решение одобрено градостроительно-земельной комиссией.

«Инвестор планирует вложить в проект около 10 млрд рублей. Работать на объекте смогут около 3,5 тыс. человек», — уточнил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что готовность образовательного кластера «Ломоносов» МГУ в Москве составляет почти 80%.

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