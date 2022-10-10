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В РЭО заявили, что 87% россиян платят за вывоз отходов

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Собираемость платежей за вывоз отходов к концу августа 2022 года среди населения России составила 87%, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
В РЭО заявили, что 87% россиян платят за вывоз отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас на территории страны действует 182 региональных оператора, которые оказывают населению услугу по вывозу отходов. Регоператоры регулярно предоставляют нам сведения о собираемости платежей», — сказал Буцаев.

По его словам, по итогам 2021 года собираемость составила 91%.

«В этом году несколько ниже — 87% к концу августа, мы рассчитываем, что ниже этой планки к концу года мы не опустимся», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр».

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