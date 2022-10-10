В РЭО заявили, что 87% россиян платят за вывоз отходов

Собираемость платежей за вывоз отходов к концу августа 2022 года среди населения России составила 87%, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас на территории страны действует 182 региональных оператора, которые оказывают населению услугу по вывозу отходов. Регоператоры регулярно предоставляют нам сведения о собираемости платежей», — сказал Буцаев.

По его словам, по итогам 2021 года собираемость составила 91%.

«В этом году несколько ниже — 87% к концу августа, мы рассчитываем, что ниже этой планки к концу года мы не опустимся», — добавил он.

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