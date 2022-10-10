Автоэксперт Баканов дал советы по продлению срока службы трансмиссии

Автомобильный эксперт Пётр Баканов дал советы по продлению срока службы трансмиссии.

«Масло в коробке передач всегда необходимо менять. Эта жидкость в процессе эксплуатации так или иначе загрязняется продуктами износа и теряет свои первоначальные свойства. Срок замены зависит от того, что рекомендует автопроизводитель. Но чем чаще это делать, тем лучше», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в механических коробках передач масло лучше менять раз в 75 — 80 тыс. км, а у «автомата» интервал зависит от типа машины, мотора и его мощности, но в основном это 60 тыс. км.

На долговечность любой трансмиссии оказывает влияние и стиль вождения.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.