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Автоэксперт Баканов дал советы по продлению срока службы трансмиссии

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Автомобильный эксперт Пётр Баканов дал советы по продлению срока службы трансмиссии.
Автоэксперт Баканов дал советы по продлению срока службы трансмиссии
  • Gettyimages.ru

«Масло в коробке передач всегда необходимо менять. Эта жидкость в процессе эксплуатации так или иначе загрязняется продуктами износа и теряет свои первоначальные свойства. Срок замены зависит от того, что рекомендует автопроизводитель. Но чем чаще это делать, тем лучше», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в механических коробках передач масло лучше менять раз в 75 — 80 тыс. км, а у «автомата» интервал зависит от типа машины, мотора и его мощности, но в основном это 60 тыс. км.

На долговечность любой трансмиссии оказывает влияние и стиль вождения.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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