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Автоэксперт Попов дал рекомендации по подготовке машины к зиме

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Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по подготовке машины к зиме.
Автоэксперт Попов дал рекомендации по подготовке машины к зиме
  • РИА Новости

«Надо сначала автомобиль подготовить, чтобы не наткнуться на всякие сюрпризы. Для этого надо уже заранее начать подливать вымывайку-незамерзайку. Её можно разбавлять водой, напомню, она в процентах разбавляется по температуре, потому что это водные растворы спиртов», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также желательно посмотреть, в каком состоянии зимние колёса.

Попов также отметил, что не стоит пренебрегать мойкой в зимний период.

«В течение самой зимы должны быть достаточно регулярные мойки, чтобы смывать солёность всякую, этого достаточно будет», — сказал эксперт.

Кроме того, считает Попов, необходимо обработать силиконовым спреем резиновые стыки в автомобиле.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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