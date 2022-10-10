Автоэксперт Попов дал рекомендации по подготовке машины к зиме

Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по подготовке машины к зиме.

«Надо сначала автомобиль подготовить, чтобы не наткнуться на всякие сюрпризы. Для этого надо уже заранее начать подливать вымывайку-незамерзайку. Её можно разбавлять водой, напомню, она в процентах разбавляется по температуре, потому что это водные растворы спиртов», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также желательно посмотреть, в каком состоянии зимние колёса.

Попов также отметил, что не стоит пренебрегать мойкой в зимний период.

«В течение самой зимы должны быть достаточно регулярные мойки, чтобы смывать солёность всякую, этого достаточно будет», — сказал эксперт.

Кроме того, считает Попов, необходимо обработать силиконовым спреем резиновые стыки в автомобиле.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.