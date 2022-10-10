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Автоэксперт Баканов перечислил правила выбора автомобиля с пробегом

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Автоэксперт Пётр Баканов посоветовал желающим купить машину на вторичном рынке внимательно изучить фотографии и описание автомобилей в объявлениях, а непосредственный осмотр проводить вместе со специалистом.
Автоэксперт Баканов перечислил правила выбора автомобиля с пробегом
  • РИА Новости

При поиске подержанного автомобиля необходимо быть внимательным с самого начала, заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Нужно критически подходить к выбору объявлений и сразу отсеивать перекупов. Для этого надо смотреть на фотографии машины и число просмотров публикации. Если машина выставлена давно, при этом у неё много просмотров и она до сих пор не куплена — значит, что-то не так. Также нужно смотреть на описание машины. Фразы вроде «продам срочно» или «все вопросы по телефону» обычно означают, что что-то не в порядке: либо перекуп, либо машина проблемная», — отметил специалист.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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