Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ с помощью «Корнетов»

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения колонны военной техники Вооружённых сил Украины с помощью противотанковых комплексов «Корнет».

Как сообщило оборонное ведомство, подразделения ВДВ обнаружили и уничтожили колонну бронетехники и живую силу ВСУ в зоне специальной военной операции. В результате было уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой военной техники.

На видео показано уничтожение двух единиц бронетехники ВСУ в поле возле лесополосы, а также — поражённый танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой подготовки мобилизованных граждан, которые прибыли с Урала и из Сибири в тыловые районы зоны спецоперации на Украине