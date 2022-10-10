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Ремонт Нижегородской эстакады завершили в Москве

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Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве завершили ремонт Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце.
Ремонт Нижегородской эстакады завершили в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Завершены мероприятия по текущему ремонту Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца, которая была введена в эксплуатацию в 2002 году. Работы проводились в круглосуточном режиме, поочерёдно на внешней и внутренней частях мостового сооружения», — сказал Бирюков.

Как отмечается, специалисты обновили дорожное покрытие на площади более 130 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

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