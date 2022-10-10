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Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне

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Звуки взрывов в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне
  • РИА Новости

О взрывах в городе ранее сообщили СМИ со ссылкой на очевидца.

«В городе Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — сообщил оперштаб.

В конце сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса, пострадали 14 человек.

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