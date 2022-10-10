Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне
- РИА Новости
О взрывах в городе ранее сообщили СМИ со ссылкой на очевидца.
«В городе Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — сообщил оперштаб.
В конце сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса, пострадали 14 человек.