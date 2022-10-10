Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне

Звуки взрывов в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.

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