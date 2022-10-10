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Эксперт по недвижимости Куликов посоветовал подготовить квартиру к продаже заранее

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Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Михаил Куликов рассказал, что непрезентабельный вид квартиры может препятствовать её продаже.
Эксперт по недвижимости Куликов посоветовал подготовить квартиру к продаже заранее
  • Gettyimages.ru

Очень важно правильно подготовить квартиру для показа: провести генеральную уборку, при необходимости косметический ремонт, устранить явные поломки, порекомендовал он в разговоре с Life.ru.

«Люди, давно проживающие в квартире, привыкают к окружающей обстановке и уже не обращают внимания на какие-то привычные мелочи: немытые окна, запахи, жирное пятно на стене, ободранные кошкой обои. Однако эти огрехи могут произвести на потенциальных покупателей отталкивающее впечатление», — добавил Куликов.

По его словам, некоторые продавцы, напротив, вкладывают большие деньги в ремонт квартиры, чтобы продать её как можно дороже. Однако эти вложения, как правило, не окупаются.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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