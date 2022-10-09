Доцент ВШЭ Дзгоева рассказала о способах увеличения размера пенсии
В беседе с агентством «Прайм» Дзгоева объяснила, что размер пенсии составляет сумма накопленных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год.
Однако, отметила эксперт, возможно начисление баллов за период, когда человек не работал, а занимался важной общественной деятельностью.
Сюда, в частности, входит уход за ребёнком, инвалидом или пожилым человеком, а также служба в армии.
«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после всё-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — объяснила Дзгоева.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.