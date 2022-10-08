В Орске покончил с собой подозреваемый в нападении на инкассаторов

Один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске задержан, второй покончил с собой при задержании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября», — цитирует ТАСС Волк.

По её словам, один из подозреваемых доставлен в отдел полиции, второй покончил с собой при задержании.

Накануне в Орске неизвестные напали на автомобиль с тремя инкассаторами, в результате нападения один из инкассаторов получил огнестрельное ранение и позже умер в больнице.