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В Орске покончил с собой подозреваемый в нападении на инкассаторов

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Один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске задержан, второй покончил с собой при задержании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Орске покончил с собой подозреваемый в нападении на инкассаторов
  • РИА Новости

«Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября», — цитирует ТАСС Волк.

По её словам, один из подозреваемых доставлен в отдел полиции, второй покончил с собой при задержании.

Накануне в Орске неизвестные напали на автомобиль с тремя инкассаторами, в результате нападения один из инкассаторов получил огнестрельное ранение и позже умер в больнице.

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