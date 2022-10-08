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Аксёнов: туристам в Крыму на сутки продлят проживание в отелях

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Туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов: туристам в Крыму на сутки продлят проживание в отелях
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Я обратился к отельерам, чтобы всем, у кого сегодня заканчивался срок, на сутки всем продлили (проживание. — RT) за счёт республиканского бюджета», — сказал Аксёнов в обращении, размещённом в его Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня поездов не будет, стоимость билетов будет компенсирована.

Ранее стало известно, что около 4 тыс. туристов должны выехать из Крыма в ближайшие несколько дней.

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