Узнать больше

Дорожное управление «Тамань» сообщило о приостановке движения по Крымскому мосту

Короткая ссылка
Дорожное управление «Тамань», в ведении которого находится автодорожная часть моста, сообщило о приостановке движения по Крымскому мосту.

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Согласно данным экстренных служб Крыма, решение о приостановке также распространено на движение поездов по транспортному переходу через пролив.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.

По его словам, судоходные арки повреждений не получили.

Причины произошедшего выясняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить