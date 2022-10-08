Дорожное управление «Тамань» сообщило о приостановке движения по Крымскому мосту

Дорожное управление «Тамань», в ведении которого находится автодорожная часть моста, сообщило о приостановке движения по Крымскому мосту.

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Согласно данным экстренных служб Крыма, решение о приостановке также распространено на движение поездов по транспортному переходу через пролив.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.

По его словам, судоходные арки повреждений не получили.

Причины произошедшего выясняются.