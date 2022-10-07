На месте промзон на северо-востоке Москвы построят 900 тысяч квадратных метров жилья

На месте промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы планируют построить около 900 тыс. кв. м жилья.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Проекты... на северо-востоке Москвы предполагают строительство около 900 тыс. кв. м современного жилья. Также там возведут производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать примерно 13 тыс. человек», — отметил заммэра Владимир Ефимов.

Работы запланированы в районах Свиблово, Бабушкинский, Останкинский, Отрадное и Ярославский.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году.