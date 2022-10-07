В Нижегородской области обезвредили артиллерийскую мину времён Великой Отечественной войны

В Володарском районе Нижегородской области обезвредили артиллерийскую мину времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Снаряд обнаружили в лесу. Его нашёл местный житель, собиравший грибы. Он обратился в правоохранительные органы, которые вызвали на место сапёров «Буревестника».

В ведомстве напомнили, что нельзя пытаться обезвредить снаряды самостоятельно.

Как ранее передавала онлайн-газета «Новый Севастополь», в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.