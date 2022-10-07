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На базу Северного флота доставили американский танк времён Второй мировой войны

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На базу Северного флота в Североморске доставили американский танк M3 Lee времён Второй мировой войны, поднятый со дна Баренцева моря.
На базу Северного флота доставили американский танк времён Второй мировой войны
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу флота.

Танк поднят с транспорта «Баллот», доставлявшего в СССР вооружение по ленд-лизу. Он получил серьёзные повреждения в 1943 году у острова Кильдин.

В работах по подъёму танка принимала участие группа аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе киллекторного судна «КИЛ-143» и водолазного судна «ВМ-227».

В 2018 году сообщалось, что в Новгородской области нашли обломки штурмовика Ил-2, на котором летал Герой Советского Союза Николай Евсюков.

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