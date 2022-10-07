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Росстат прекратит публиковать оперативные данные о смертности от COVID-19

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Росстат прекратит публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Росстат прекратит публиковать оперативные данные о смертности от COVID-19
  • РИА Новости

Как уточнило ведомство, смертность от COVID-19 на протяжении лета сокращалась быстрыми темпами.

По данным Росстата, число смертей у болеющих коронавирусом ниже, чем у людей с болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями системы пищеварения, эндокринной и нервной системы и с расстройством питания.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволило Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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