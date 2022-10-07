Перевозившего Собчак водителя приговорили к двум годам колонии после ДТП в Сочи

Адлерский районный суд г. Сочи вынес приговор по делу об аварии, которая произошла 9 октября 2021 года при участии автомобиля Mercedes, на пассажирском сиденье в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.

Дело было возбуждено в отношении водителя Олега Цоя.

«Цой полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения у потерпевших. В своём последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы», — сообщила Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал Цоя виновным, с учётом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также мужчину лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года.

В результате ДТП, которое произошло 9 октября прошлого года, один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Тогда RT опубликовал видео с камер, которые сняли момент ДТП под Сочи.