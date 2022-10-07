Перевозившего Собчак водителя приговорили к двум годам колонии после ДТП в Сочи
- РИА Новости
Дело было возбуждено в отношении водителя Олега Цоя.
«Цой полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения у потерпевших. В своём последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы», — сообщила Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд признал Цоя виновным, с учётом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Также мужчину лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года.
В результате ДТП, которое произошло 9 октября прошлого года, один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
Тогда RT опубликовал видео с камер, которые сняли момент ДТП под Сочи.