В Подмосковье реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства

В Московской области реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Соответствующие договоры подписаны в рамках выставки «Золотая осень». Сумма инвестиций оценивается в 15,6 млрд рублей.

РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода. «Подписантами стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, коммерческие компании — инвесторы, а также организации, оказывающие содействие АПК региона», — заявили в ведомстве. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.