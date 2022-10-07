В Подмосковье реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.
«Подписантами стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, коммерческие компании — инвесторы, а также организации, оказывающие содействие АПК региона», — заявили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.