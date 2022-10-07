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В Подмосковье реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства

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В Московской области реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Соответствующие договоры подписаны в рамках выставки «Золотая осень». Сумма инвестиций оценивается в 15,6 млрд рублей.
В Подмосковье реализуют ещё 18 проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Подписантами стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, коммерческие компании — инвесторы, а также организации, оказывающие содействие АПК региона», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

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