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В компании «Северсталь» опровергли намерение Мордашова перевести активы в трасты за рубеж

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«Северсталь» опровергла информацию о том, что основной бенефициар компании Алексей Мордашов планирует переводить свои доли в зарубежные трасты.
В компании «Северсталь» опровергли намерение Мордашова перевести активы в трасты за рубеж
  • РИА Новости

Компания информирует, что сообщения о намерении предпринимателя перевести доли в «Северстали» и других компаниях «Севергрупп» в зарубежные трасты и переводе прибыли в пользу ООН не соответствуют действительности.

Также отмечается, что компания прилагает все усилия для продолжения работы и выполнения своих социальных и экологических обязательств в условиях санкционного давления.

2 июня Минфин США объявил о введении санкций в отношении «Северстали» и ещё 15 российских юридических лиц.

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