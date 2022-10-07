В компании «Северсталь» опровергли намерение Мордашова перевести активы в трасты за рубеж

«Северсталь» опровергла информацию о том, что основной бенефициар компании Алексей Мордашов планирует переводить свои доли в зарубежные трасты.

Компания информирует, что сообщения о намерении предпринимателя перевести доли в «Северстали» и других компаниях «Севергрупп» в зарубежные трасты и переводе прибыли в пользу ООН не соответствуют действительности.

Также отмечается, что компания прилагает все усилия для продолжения работы и выполнения своих социальных и экологических обязательств в условиях санкционного давления.

2 июня Минфин США объявил о введении санкций в отношении «Северстали» и ещё 15 российских юридических лиц.