В Самарской области уничтожили снаряды времён Гражданской войны

В Самарской области обнаружили и утилизировали снаряды времён Гражданской войны.

Об этом информирует sovainfo.ru.

Боеприпасы были найдены недалеко от села Уваровка. Их обнаружили рабочие с территории песчаного карьера в Сызранском районе.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОНа «Орлан» идентифицировала предметы как артиллерийские снаряды, сохранившиеся со времён Гражданской войны.

Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.