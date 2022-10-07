В Самарской области уничтожили снаряды времён Гражданской войны
- РИА Новости
Об этом информирует sovainfo.ru.
Боеприпасы были найдены недалеко от села Уваровка. Их обнаружили рабочие с территории песчаного карьера в Сызранском районе.
Прибывшая на место группа разминирования ОМОНа «Орлан» идентифицировала предметы как артиллерийские снаряды, сохранившиеся со времён Гражданской войны.
Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте.
Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.