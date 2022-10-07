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В Самарской области уничтожили снаряды времён Гражданской войны

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В Самарской области обнаружили и утилизировали снаряды времён Гражданской войны.
В Самарской области уничтожили снаряды времён Гражданской войны
  • РИА Новости

Об этом информирует sovainfo.ru.

Боеприпасы были найдены недалеко от села Уваровка. Их обнаружили рабочие с территории песчаного карьера в Сызранском районе.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОНа «Орлан» идентифицировала предметы как артиллерийские снаряды, сохранившиеся со времён Гражданской войны.

Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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