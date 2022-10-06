«Единая Россия» предложила кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах

В новых субъектах России созданы региональные отделения партии «Единая Россия», такое решение было принято 6 октября на заседании генсовета партии.

Как пишет РИА Новости, на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина. В ЛНР на эту должность предлагается кандидатура спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко.

Кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области.

В Запорожской области предлагается кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко.

6 октября на портале правовой информации был опубликован текст обновлённой Конституции, в которой в составе России указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.