«Единая Россия» предложила кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина. В ЛНР на эту должность предлагается кандидатура спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко.
Кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области.
В Запорожской области предлагается кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко.
6 октября на портале правовой информации был опубликован текст обновлённой Конституции, в которой в составе России указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.