В районе Павелецкого вокзала завершили основные работы по благоустройству

В районе Павелецкого вокзала в Москве завершили основные работы по благоустройству.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом её транзитную функцию», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Во время работ уже имеющиеся зелёные насаждения не трогали, а осенью в районе вокзала планируют высадить 135 деревьев и более 740 кустарников.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всехсвятскую рощу.