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В районе Павелецкого вокзала завершили основные работы по благоустройству

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В районе Павелецкого вокзала в Москве завершили основные работы по благоустройству.
В районе Павелецкого вокзала завершили основные работы по благоустройству
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом её транзитную функцию», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Во время работ уже имеющиеся зелёные насаждения не трогали, а осенью в районе вокзала планируют высадить 135 деревьев и более 740 кустарников.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всехсвятскую рощу.

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