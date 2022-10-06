Автоэксперт Мартыненко рассказал об особенностях машин с пробегом

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал об особенностях машин с пробегом.

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что автомобиль с одним владельцем — идеальный вариант при покупке подержанного транспортного средства. Если машина имеет небольшой пробег и обслуживалась у официального дилера, её историю легко проверить.

Также рекомендуется обращать внимание на диагностический центр, где можно проверить систему безопасности транспортного средства.

Помимо этого, важен регион, в котором эксплуатировалась машина, поскольку в небольших субъектах пробег в среднем меньше, чем в мегаполисах.

«Автомобиль с маленьким пробегом — залог безопасной и комфортной езды», — добавил Мартыненко.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.