Узнать больше

Автоэксперт Мартыненко рассказал об особенностях машин с пробегом

Короткая ссылка
Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал об особенностях машин с пробегом.
Автоэксперт Мартыненко рассказал об особенностях машин с пробегом
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что автомобиль с одним владельцем — идеальный вариант при покупке подержанного транспортного средства. Если машина имеет небольшой пробег и обслуживалась у официального дилера, её историю легко проверить.

Также рекомендуется обращать внимание на диагностический центр, где можно проверить систему безопасности транспортного средства.

Помимо этого, важен регион, в котором эксплуатировалась машина, поскольку в небольших субъектах пробег в среднем меньше, чем в мегаполисах.

«Автомобиль с маленьким пробегом — залог безопасной и комфортной езды», — добавил Мартыненко.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить