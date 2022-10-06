Автоэксперт Хайцеэр дал советы по подготовке машины к длительной стоянке

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал советы по подготовке машины к длительной стоянке.

«Прежде всего, я рекомендую поставить автомобиль на хранение недалеко от розетки, чтобы имелась возможность подзаряжать аккумулятор — это первое, что страдает. Также нужно сделать давление в шинах побольше, потому что постепенно воздух из них будет уходить», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если у машины металлический топливный бак, то его необходимо заправить полностью, чтобы там не образовывалась ржавчина.

Помимо этого, рекомендуется обработать поверхность резиновых уплотнительных элементов силиконовой смазкой.

«Вообще, долго хранить автомобиль без движения очень плохо и, если это окажется выгоднее, лучше его продать», — добавил Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.