Херсонская область продолжит после санкций ЕС работать с Россией и ЕАЭС
- РИА Новости
«Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации», — сказала она РИА Новости.
Губарева отметила, что за счёт вхождения региона в состав России производители получили доступ к рынкам стран — членов ЕАЭС, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
«И всё это без пошлин и барьеров, как было раньше», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что Евросоюз распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области.
ЕС также запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС.