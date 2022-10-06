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Херсонская область продолжит после санкций ЕС работать с Россией и ЕАЭС

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После введения санкций ЕС Херсонская область будет работать с Россией и рынками стран ЕАЭС, заявила зампред правительства региона Екатерина Губарева.
Херсонская область продолжит после санкций ЕС работать с Россией и ЕАЭС
  • РИА Новости

«Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации», — сказала она РИА Новости.

Губарева отметила, что за счёт вхождения региона в состав России производители получили доступ к рынкам стран — членов ЕАЭС, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«И всё это без пошлин и барьеров, как было раньше», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Евросоюз распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области.

ЕС также запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС.

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