Херсонская область продолжит после санкций ЕС работать с Россией и ЕАЭС

После введения санкций ЕС Херсонская область будет работать с Россией и рынками стран ЕАЭС, заявила зампред правительства региона Екатерина Губарева.

«Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации», — сказала она РИА Новости.

Губарева отметила, что за счёт вхождения региона в состав России производители получили доступ к рынкам стран — членов ЕАЭС, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«И всё это без пошлин и барьеров, как было раньше», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Евросоюз распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области.

ЕС также запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС.