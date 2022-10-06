В Петербурге арестовали мужчину, который устроил дебош в автобусе

В Санкт-Петербурге арестовали Ихлоса Сапарбаева. 2 октября пьяный мужчина поругался с пассажирами автобуса, рассуждая о «русских» и «нерусских». Он обвиняется в возбуждении ненависти.

Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Сапарбаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в автобусе, с целью возбуждения ненависти и вражды... в присутствии пассажиров, в том числе семьи К., высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц «нерусские», направленных против группы лиц «русские», — говорится в заявлении.

Вину он полностью признал.

5 октября полиция сообщила, что автобусного дебошира задержали: им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе города.

На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом квартир. Ранее, в июне, он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения.