В Российском совете торговых центров заявили о снижении посещаемости ТЦ

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.

«По нашим данным, посещаемость упала от 7 до 15%. Были оценки и 30, и 40%. Возможно, такие исключения были, мы такого не видели. Хотя и 20% в среднем по России на текущий момент может быть», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в ряде регионов ситуации разнятся: и есть объекты, которые получили выручку, а есть те, которые не получат её ещё долго.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Москве с января по август произвели и продали мясных продуктов на 14% больше, чем за тот же период годом ранее.